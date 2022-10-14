Окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область із усіх видів зброї, є поранені

Російські окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область із усіх видів зброї, є поранені, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч атакували область із різної зброї. У Синельниківському районі ворог обстріляв Межевську громаду. Поранено 51-річного чоловіка. Він перебуває в лікарні. Понівечено промислове підприємство та будинки людей", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Також він зазначив, що окупанти "Градами", тяжкою артилерією та дронами обстріляли Нікопольський район. Попередньо люди не постраждали.

"Наші захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе", - додав він.

Крім того, у Мирівській, Червоногригорівській та Первомайській ОТГ пошкоджено приватні будинки, водопровід та лінію електропередач.