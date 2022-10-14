Суд Одеси оштрафував місцевого жителя за виправдання агресії РФ в Україні

Мешканцю Одеси присудили штраф у розмірі понад 100 тисяч гривень за виправдання агресії проти України, повідомила пресслужба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері південного регіону.

"Київський районний суд м. Одеси визнав громадянина України винним у виправдовуванні, визнанні правомірним, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч.1 ст.436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вироком суду, згідно із затвердженою угодою про визнання винності, його засуджено до покарання у вигляді штрафу у розмірі понад 100 тис. гривень у дохід держави.

"Встановлено, що 32-річний одесит у публічному телеграм-каналі активно створював публікації, в яких виправдовував збройну агресію Росії проти України та окупацію її територій. У своїх повідомленнях чоловік прославляв російських загарбників і заявляв, що чекає на їхній парад у Києві і залякував хто не погоджувався з такими твердженнями розправою, яка чекає на них у разі окупації", - зазначили в прокуратурі.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину в інкримінованому кримінальному злочині.