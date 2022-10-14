На Миколаївщину залетіли три дрони-камікадзе
У Миколаївську область пізно ввечері в четвер залетіли три дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
"Залетіли три "мопеди" в область. Увага", - написав Кім у телеграм-каналі.
У Миколаївську область пізно ввечері в четвер залетіли три дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
"Залетіли три "мопеди" в область. Увага", - написав Кім у телеграм-каналі.
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