На Миколаївщину залетіли три дрони-камікадзе

У Миколаївську область пізно ввечері в четвер залетіли три дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Залетіли три "мопеди" в область. Увага", - написав Кім у телеграм-каналі.