Події

07:08 14.10.2022

На Миколаївщину залетіли три дрони-камікадзе

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На Миколаївщину залетіли три дрони-камікадзе

У Миколаївську область пізно ввечері в четвер залетіли три дрони-камікадзе, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Залетіли три "мопеди" в область. Увага", - написав Кім у телеграм-каналі.

 

Теги: #дрони #миколаївська_область

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