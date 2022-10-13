Події

18:45 13.10.2022

НАТО збільшує запаси боєприпасів та обладнання – Столтенберг

2 хв читати
НАТО збільшує запаси боєприпасів та обладнання – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що союзники з Альянсу ухвалили рішення збільшити запаси боєприпасів та обладнання.

Про це він повідомив у четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Сьогодні ми ухвалили рішення щодо збільшення наших запасів боєприпасів та обладнання для того, щоб забезпечити процес оборонного планування НАТО та надати промисловості необхідний попит для збільшення виробництва. Агентство НАТО також готове надати підтримку союзникам у полегшенні закупівель та організації складування", - сказав він.

Столтенберг також звернувся до питання ядерних погроз із боку президента Росії Володимира Путіна. "Ядерна риторика Путіна небезпечна і безвідповідальна. Ми серйозно ставимося до цього і не втрачаємо пильності. Ми не дамо себе залякати – будь-яке застосування ядерної зброї докорінно змінить характер конфлікту і матиме тяжкі наслідки. Росія знає, що ядерну війну не можна виграти і її не слід вести", - зазначив генсек.

Він також підтвердив, що союзників було проінформовано про давно заплановані навчання зі стримування "Стійкий полудень", які розпочнуться наступного тижня. "Це планові щорічні навчання, які мають гарантувати цілість, безпеку та ефективність ядерного потенціалу НАТО", - деталізував Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, як відрізнити підготовку до навчань від підготовки до застосування ядерної зброї, генсек сказав: "У нас добре працює збір інформації, і ми багато десятиліть спостерігаємо за ядерними силами Росії і надалі стежитимемо за ними й зберігатимемо пильність".

Теги: #нато #боєприпаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 13.10.2022
НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

19:07 13.10.2022
НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об'єктів інфраструктури

НАТО посилить заходи із захисту життєво важливих об'єктів інфраструктури

18:27 13.10.2022
НАТО надасть Україні пристрої для боротьби з безпілотниками - Столтенберг

НАТО надасть Україні пристрої для боротьби з безпілотниками - Столтенберг

16:54 13.10.2022
Фінляндія візьме участь у проєкті ППО НАТО

Фінляндія візьме участь у проєкті ППО НАТО

19:31 11.10.2022
Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

19:05 11.10.2022
НАТО має намір гарантувати виробництво озброєння та боєприпасів для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів - Столтенберг

НАТО має намір гарантувати виробництво озброєння та боєприпасів для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів - Столтенберг

17:52 11.10.2022
Столтенберг: Важливо, щоб Україна виграла битву проти Росії, інакше світ буде вразливий для російської агресії

Столтенберг: Важливо, щоб Україна виграла битву проти Росії, інакше світ буде вразливий для російської агресії

07:14 11.10.2022
Військове керівництво США обговорить у Брюсселі ситуацію в Україні

Військове керівництво США обговорить у Брюсселі ситуацію в Україні

14:57 10.10.2022
Столтенберг засудив атаки РФ по цивільній інфраструктурі України

Столтенберг засудив атаки РФ по цивільній інфраструктурі України

15:36 09.10.2022
Арахамія у відповідь на заклики глави МО Румунії розпочати мирні переговори з РФ заявив про готовність Києва до переговорів щодо вступу України в НАТО

Арахамія у відповідь на заклики глави МО Румунії розпочати мирні переговори з РФ заявив про готовність Києва до переговорів щодо вступу України в НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак закликав МКЧХ протягом 3-х днів направити місію до Оленівки, де утримують українських військовополонених

НАТО прагне запобігти використанню ядерної зброї, але пильності не втрачає - Столтенберг

Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Над Україною збито 5 російських ракет "Калібр": 4 – на заході країни, 1 – на Одещині

У рамках чергового обміну полоненими з РФ вдалося звільнити ще 20 людей

ОСТАННЄ

Естонія передала Україні десять мобільних будиночків

Португалія передасть Україні шість вертольотів "Ка"

Єрмак закликав МКЧХ протягом 3-х днів направити місію до Оленівки, де утримують українських військовополонених

Кулеба закликає світову спільноту захистити чорноморський зерновий коридор на тлі нового шантажу Росії

Глава МАГАТЕ заявив про прогрес щодо безпекової зони навколо ЗАЕС після зустрічі з главою МЗС України

Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня

Іракський парламент обрав Латифа Рашида президентом Іраку

Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

Над Україною збито 5 російських ракет "Калібр": 4 – на заході країни, 1 – на Одещині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА