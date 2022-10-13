НАТО збільшує запаси боєприпасів та обладнання – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що союзники з Альянсу ухвалили рішення збільшити запаси боєприпасів та обладнання.

Про це він повідомив у четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Сьогодні ми ухвалили рішення щодо збільшення наших запасів боєприпасів та обладнання для того, щоб забезпечити процес оборонного планування НАТО та надати промисловості необхідний попит для збільшення виробництва. Агентство НАТО також готове надати підтримку союзникам у полегшенні закупівель та організації складування", - сказав він.

Столтенберг також звернувся до питання ядерних погроз із боку президента Росії Володимира Путіна. "Ядерна риторика Путіна небезпечна і безвідповідальна. Ми серйозно ставимося до цього і не втрачаємо пильності. Ми не дамо себе залякати – будь-яке застосування ядерної зброї докорінно змінить характер конфлікту і матиме тяжкі наслідки. Росія знає, що ядерну війну не можна виграти і її не слід вести", - зазначив генсек.

Він також підтвердив, що союзників було проінформовано про давно заплановані навчання зі стримування "Стійкий полудень", які розпочнуться наступного тижня. "Це планові щорічні навчання, які мають гарантувати цілість, безпеку та ефективність ядерного потенціалу НАТО", - деталізував Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, як відрізнити підготовку до навчань від підготовки до застосування ядерної зброї, генсек сказав: "У нас добре працює збір інформації, і ми багато десятиліть спостерігаємо за ядерними силами Росії і надалі стежитимемо за ними й зберігатимемо пильність".