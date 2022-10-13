Бойовик, який охороняв терориста "Гіві", отримав 13 років в'язниці
На основі доказової бази, зібраної слідчими Служби безпеки України, Шевченківський районний суд засудив до 13 років позбавлення волі бойовика "ДНР", який охороняв терориста "Гіві".
"Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань "ДНР", а після оголошення Путіним "спеціальної воєнної операції" пішов у наступ на мирні українські території. Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у четвер.
У СБУ наголошують, що засуджений бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста "Гіві", який очолював незаконний підрозділ "батальйон Сомалі".
"Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з "Гіві" давав інтерв’ю псевдожурналістам "ДНР", - уточнюють у СБУ.
Відповідно до повідомлення, під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину, суд визнав його винним у державній зраді, створенні терористичної групи чи терорганізації, створенні непередбачених законом воєнізованих чи збройних формувань.