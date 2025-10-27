Інтерфакс-Україна
Події
16:12 27.10.2025

СБУ: 15 років тюрми отримав рецидивіст з Луцьку, який на замовлення РФ займався підпалами у західних областях України

За доказовою базою Служби безпеки України та Національної поліції 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ – 39-річний рецидивіст з Луцьку, який вчиняв диверсії у Волинській та Львівській областях.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ інформує, що на замовлення РФ зловмисник підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військові та їхні сім’ї.

За інформацією СБУ, ще одним його завданням було знищення технологічного обладнання, що забезпечує мобільний зв’язок.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у січні цього року, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в районі Луцька.

"Як встановило розслідування, замовні злочини виконував 39-річний місцевий рецидивіст, який раніше відбував тюремний строк за наркоторгівлю, а після "відсидки" пішов на співпрацю з фсб", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, окупанти дистанційно завербували колишнього в’язня, коли він шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Згідно з повідомленням, після агентурного інструктажу, зрадник відстежував помешкання українських військовослужбовців, а потім приходив до осель та вчиняв підпали за допомогою легкозаймистої суміші. Спричинивши загоряння, зловмисник фіксував його на телефонну камеру, щоб потім "прозвітувати" кураторові від ФСБ.

Під час обшуків у затриманого виявлено засоби підпалу та смартфон із доказами роботи на російську спецслужбу.

За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 360 (умисне пошкодження споруди електрозв’язку, що входить до складу телекомунікаційної мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг, вчинене загальнонебезпечним способом за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Теги: #увязнення #агент_фсб #луцьк #сбу

