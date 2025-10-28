На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

Суд визнав винним і призначив 15-річний термін покарання батьку трьох малолітніх дітей за сексуальні злочини проти них, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України). Вирок — 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, дітей віком 8, 9 і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови.

"Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини", - зазначається в повідомленні.

Вирок може бути оскаржений. Після набрання ним законної сили дані засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини проти дітей.