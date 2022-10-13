Події

16:18 13.10.2022

"Щит європейського неба" створюватимуть через спільні закупівлі 14 країнами НАТО засобів ППО та ПРО

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"Щит європейського неба" створюватимуть через спільні закупівлі 14 країнами НАТО засобів ППО та ПРО

Чотирнадцять держав-членів НАТО вирішили у четвер об'єднати свої зусилля навколо ініціативи Німеччини щодо спільних закупівель протиракетних та протиповітряних озброєнь, яку назвали "Щит європейського неба", повідомила газета Le Figaro.

"Повністю сумісні та інтегровані у транспарентний спосіб у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО нові засоби значно посилять наші можливості захищати альянс проти всіх повітряних та ракетних загроз", - наводить видання слова з комюніке заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане, в якому він прокоментував цю ініціативу.

Цей проєкт, представлений минулого літа канцлером ФРН Олафом Шольцом, особливо передбачає закупівлю систем Iris-T і Patriot, пояснила німецька міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

Le Figaro зазначає, що за організуючої ролі Німеччини до ініціативи приєдналися Велика Британія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Словенія та Румунія. Ці країни підписали і передали НАТО протокол про наміри на нараді міністрів оборони держав-членів Північноатлантичного альянсу, що відбувається у Брюсселі.

Теги: #небо #закриття #засоби

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