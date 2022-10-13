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14:54 13.10.2022

ПАРЄ визнала режим Путіна в Росії терористичним

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ПАРЄ визнала режим Путіна в Росії терористичним

Парламентська асамблея Ради Європи у четвер проголосувала за резолюцію про визнання режиму Володимира Путіна у Росії терористичним, повідомив народний депутат України, член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Тільки що ПАРЄ прийняла дуже сильну резолюцію по Україні! За - 99 делегатів. Утримався один. Це історичний результат! Повна підтримка Парламентської асамблеї Ради Європи", - написав Гончаренко у телеграмі.

Він зазначив, що резолюція містить пункти, які, серед іншого, визнають режим Володимира Путіна в РФ терористичним. "Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму", - наголосив нардеп.

Гончаренко також повідомив, що у резолюції вперше в історії Рада Європи заявила, що певній країні (в цьому випадку Україні) треба дати зброю. "Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення", - уточнив парламентар.

Він додав, що ПАРЄ також визнала перебування Росії в Раді безпеки ООН нелегальним, оскільки немає юридичних підстав для перебування РФ у Раді, а також наголосила на необхідності якнайшвидшого створення міжнародного трибуналу.

"Ще один крок, який наближає нас до міжнародної ізоляції Росії! Працюємо далі заради перемоги України", - підсумував Гончаренко.

Теги: #рф #терорист #парє

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