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13:49 13.10.2022

Шмигаль у відповідь на петицію доручив Держкіно додатково опрацювати питання реорганізації "Довженко-Центру"

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Шмигаль у відповідь на петицію доручив Держкіно додатково опрацювати питання реорганізації "Довженко-Центру"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію доручив Державному агентству з питань кіно додатково опрацювати питання реорганізації "Довженко-Центру".

"Держкіно як центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері кінематографії, забезпечує зберігання українського фільмофонду, здійснює його повну систематизацію, сприяє збереженню української культурної кіноспадщини. Враховуючи суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Держкіно доручено додатково опрацювати їх", - ідеться у відповіді на петицію про необхідність скасувати реорганізацію "Довженко-Центру".

Водночас у відповіді йдеться, що за інформацією Держкіно, за час використання основних фінансово-економічних показників для проведення аналізу оцінки ефективності управління діяльністю "Довженко-Центру", спостерігається, що чистий дохід від основної його діяльності має незначну питому вагу у складі всіх доходів підприємства, а найвагомішу частину витрат становлять адміністративні та інші операційні витрати.

"Негативна динаміка всіх показників свідчить про нерентабельне використання активів, державного майна та сум державної підтримки, а також втрату фінансової стабільності. Операційні витрати, які здійснює центр, не покриваються доходами від господарської діяльності, що призводить до збитків", - ідеться у відповіді.

Прем'єр заявляє, що для виходу з кризової ситуації ухвалено рішення реорганізувати центр шляхом виділення зі створенням окремої (самостійної) юридичної особи - державного підприємства "Українська анімаційна студія", а також виділення та передання повноважень із архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів, вихідних матеріалів фільму, створених повністю або частково коштом державного бюджету, фільмокопій фільмів, створених в Україні коштом юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, до державної установи "Науковий центр кінематографії України".

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.

Пізніше саме Держкіно заявило, що наказом Держкіно не передбачається ліквідація центру, лише його реорганізація, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

26 серпня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив звернутися до Держкіно та Кабінету Міністрів з проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Теги: #шмигаль #довженко_центр

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