Кулеба подякував державам-членам ООН за підтримку резолюції про територіальну цілісність України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку державам-членам ООН, які проголосували за підтримку резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН".

"Завдяки 143 державам-членам ООН, які підтримали резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Вимога зрозуміла: рішення Росії про спробу анексії мають бути скасовані, Росія має вивести свої війська з усієї території України", - написав Кулеба у твіттері в ніч на четвер.