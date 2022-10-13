Події

07:53 13.10.2022

Кулеба подякував державам-членам ООН за підтримку резолюції про територіальну цілісність України

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Кулеба подякував державам-членам ООН за підтримку резолюції про територіальну цілісність України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку державам-членам ООН, які проголосували за підтримку резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН".

"Завдяки 143 державам-членам ООН, які підтримали резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН". Вимога зрозуміла: рішення Росії про спробу анексії мають бути скасовані, Росія має вивести свої війська з усієї території України", - написав Кулеба у твіттері в ніч на четвер.

 

 

 

Теги: #оон #резолюція #кулеба

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