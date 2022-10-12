Зеленський запропонував створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки, а також створити механізм підтримки інвестицій у країну – виступ на щорічній зустрічі МВФ і СБ

Президент України Володимир Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України - створити фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки та допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій. Він заявив про це у середу, виступаючи за допомогою відеозв'язку на щорічних зборах МВФ і Світового Банку.

Зазначивши, що понад 100 російських ракет зруйнували близько третини української енергетичної інфраструктури, Зеленський сказав, маючи на увазі Путіна: "Він не має наміру зупинятися. Він витратить десятки і десятки мільярдів доларів, завдаватиме нових ударів, поки ми не схилимо Росію до миру з ним або без нього".

За його словами, "було б корисно створити координаційний формат фінансової підтримки України на кшталт того, який був створений у Рамштайні щодо військової підтримки".

"Було б добре створити постійну робочу групу, яка опікуватиметься фінансовою підтримкою України і працювала б як на рівні міжнародних організацій, так і окремих країн", - сказав президент.

"Друге. Забезпечення базових потреб людей. Ми очікуємо, що російські атаки будуть посилені, тому ми маємо посилити нашу співпрацю – відновити те, що було зруйновано, та забезпечити фінансову стабільність держави", - сказав він.

За словами Зеленського, російське вторгнення призвело до падіння української економіки більш ніж на третину, доходи наших людей впали на третину, тисячі бізнесів було зруйновано та мільйони переїхали.

"У нас є дві головні фінансові потреби – 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету на наступний рік. Це включає зарплати, пенсії вчителям, соціальні виплати, що гарантувало б нашим людям виживання", - сказав він.

"Інші 17 мільярдів нам потрібні для відновлення критичної інфраструктури – школи, лікарні, критична транспортна та енергетична інфраструктура. Це – головна мета російських авіаударів", - зазначив він, додавши, що "нам потрібні також цільові кредити у розмірі 2 мільярдів доларів на відновлення енергоінфраструктури та відновлення нашого експорту електроенергії до Європи".

Зеленський зазначив, що "нам також потрібні кредити на закупівлю палива на майбутній опалювальний сезон на суму не менш як 5 мільярдів доларів. Можливо, ми не використаємо всіх цих коштів, але вони повинні гарантувати стабільність".

Ще одним кроком, сказав він, є створення спеціальних інструментів щодо підтримки інвестицій в Україну, щоб стимулювати економіку, нівелювати ризики інвестування у країну, що воює. "Я сподіваюся, що ми зможемо запустити цей механізм разом із Світовим Банком", - сказав він.

"Терор має програти. Це реально за вашої підтримки", - заявив президент.