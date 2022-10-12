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21:19 12.10.2022

ПАРЄ має намір у резолюції визнати дії Росії проти України терористичними - нардеп

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ПАРЄ має намір у резолюції визнати дії Росії проти України терористичними - нардеп

У Парламентській асамблеї Ради Європи у четвер голосуватимуть за резолюцію, в якій дії Росії проти України будуть названі терористичними, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга Народу").

"Завтра ПАРЄ голосуватиме за важливу резолюцію, в якій вперше дії Росії... будуть названі терористичними. І це також нам допоможе на міжнародній арені, щоб запровадити ще більше санкцій проти Росії", - сказала Кравчук в ефірі єдиного національного телемарафону ввечері в середу.

Вона наголосила, що всі в ПАРЄ шоковані діями РФ останніми днями, коли вона направила сотні ракет проти мирних українських громадян.

Народний депутат також повідомила, що ПАРЄ виступить із рекомендацією прискорити створення Міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

"У п'ятницю сюди приїде Генеральний прокурор України Андрій Костін", – розповіла Кравчук.

За її словами, необхідно, щоб Рада Європи або окремі країни РЄ взяли на себе лідерство зі створення цього трибуналу. Вона нагадала, що резолюцію ПАРЄ щодо створення трибуналу підтримали одноголосно.

"Не було жодної країни, яка була б проти. І тому можна сказати, що сам факт політичної згоди від країн Ради Європи, а їх 46 зараз, є", - наголосила Кравчук.

 

 

Теги: #трибунал #парє

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