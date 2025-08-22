Росія вийшла зі справи Арбітражного трибуналу (Гаага) про захоплення кораблів та моряків ВМС ЗСУ у 2018р

Міністерство закордонних справ України у п'ятницю прокоментувало лист агента Російської Федерації в Арбітражному трибуналі у Гаазі (Permanent Court of Arbitration) стосовно формального виходу зі справи щодо затримання українських військово-морських кораблів та військовослужбовців у 2018р (Україна проти Росії), а також про визнання усіх майбутніх рішень Трибуналу нікчемними.

Публічно коментуючи своє рішення, російська сторона посилається на нібито неправильне утворення Арбітражного трибуналу, упередженість деяких його членів та інші серйозні процесуальні порушення, що нібито суттєво підірвали незалежність та цілісність провадження і викликають серйозне занепокоєння щодо здатності Трибуналу розглядати й вирішувати цей спір неупереджено та об'єктивно.

"МЗС України розглядає таку поведінку Російської Федерації як чергову спробу уникнути міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права. Розуміючи невідворотність відповідальності за незаконне захоплення 24 українських військовослужбовців 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки та їх утримання протягом 9 місяців у російських в’язницях, російська сторона поспіхом заявляє про вихід з провадження на його фінальному етапі", - наголошується в коментарі МЗС, оприлюдненому на сайті відомства.

В зовнішньополітичному відомстві наголосили, що формальний вихід РФ не означає припинення провадження, МЗС продовжить представлення позиції України у цій справі.

"Справедливість для усіх жертв та постраждалих від численних порушень Росією міжнародного права та забезпечення відшкодування шкоди залишається нашим пріоритетом. Як показали численні попередні справи щодо російських злочинів та міжнародно-протиправних діянь, Москва може скільки завгодно заперечувати свою причетність, заявляти про невизнання рішень міжнародних судів чи брехати в медіа, намагатися перекласти провину на когось іншого, але справедливість та покарання – невідворотні", - резюмували в МЗС України.