Події

21:06 12.10.2022

У Хмельницькій тергромаді електропостачання майже повністю відновлено

1 хв читати
У Хмельницькій тергромаді електропостачання майже повністю відновлено

У Хмельницькій територіальній громаді електропостачання майже повністю відновлено, проте для зниження навантаження необхідно зменшити споживання електроенергії, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Електропостачання майже повністю відновлено у Хмельницькій тергромаді. Але хочу звернутися до всіх мешканців області. За останні три дні ми практично всі з вами стали енергетиками. Тому, гадаю, ми впораємося з дуже важливим завданням. Давайте зменшимо споживання електроенергії: вранці з 8 до 11 і ввечері з 17 до 22 години. Це знизить навантаження на мережі, щоб була можливість усунути всі проблеми", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #електропостачання #хмельницька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 12.10.2022
Україна після російських ударів відновила електропостачання майже 4 тис. населених пунктів - прем'єр

Україна після російських ударів відновила електропостачання майже 4 тис. населених пунктів - прем'єр

15:07 12.10.2022
"Укренерго" закликало обмежити споживання е/е не лише у вечірні, а й у ранкові піки для швидших ремонтів енергооб'єктів після російських атак

"Укренерго" закликало обмежити споживання е/е не лише у вечірні, а й у ранкові піки для швидших ремонтів енергооб'єктів після російських атак

12:53 12.10.2022
У Сумському та Шосткинському районах перервано електропостачання внаслідок обстрілів – голова ОВА

У Сумському та Шосткинському районах перервано електропостачання внаслідок обстрілів – голова ОВА

17:39 11.10.2022
"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

07:01 11.10.2022
Електропостачання у двох районах Сумщини повністю відновлено

Електропостачання у двох районах Сумщини повністю відновлено

06:54 11.10.2022
Електропостачання у Львові відновлено, в області є світло у 90% населених пунктів – ОВА

Електропостачання у Львові відновлено, в області є світло у 90% населених пунктів – ОВА

19:29 10.10.2022
Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

18:53 10.10.2022
До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

До кінця доби у Львові електропостачання буде відновлено на 90-95%

18:18 10.10.2022
Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

Унаслідок ворожих ударів по Україні частково відсутнє електропостачання у 15 областях України

17:49 10.10.2022
На Сумщині виконують роботи з відновлення електропостачання, у регіоні без світла досі залишаються майже 190 тисяч абонентів

На Сумщині виконують роботи з відновлення електропостачання, у регіоні без світла досі залишаються майже 190 тисяч абонентів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На півночі Рівненської області було збито ворожу ціль

Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору

"Укренерго" стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей і планує не обмежувати споживачів при економії ними ресурсу в пікові години

Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗС України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці та роки - голова Пентагону

Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

ОСТАННЄ

На півночі Рівненської області було збито ворожу ціль

Стефанчук розраховує, що Україні вдасться домогтися позбавлення Росії членства в ООН та Раді безпеки ООН

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗНИЩЕННЯ ДРОНА-КАМІКАДЗЕ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ

Чехія з 25 жовтня заборонить росіянам із шенгенськими візами в'їзд до країни

Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору

"Укренерго" стабілізувало енергопостачання Києва та центральних областей і планує не обмежувати споживачів при економії ними ресурсу в пікові години

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Контактна група з оборони України продовжить постачати ЗС України можливості, яких вони потребуватимуть у важкі майбутні тижні, місяці та роки - голова Пентагону

Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

Системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично - Остін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА