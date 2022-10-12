У Хмельницькій тергромаді електропостачання майже повністю відновлено

У Хмельницькій територіальній громаді електропостачання майже повністю відновлено, проте для зниження навантаження необхідно зменшити споживання електроенергії, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Електропостачання майже повністю відновлено у Хмельницькій тергромаді. Але хочу звернутися до всіх мешканців області. За останні три дні ми практично всі з вами стали енергетиками. Тому, гадаю, ми впораємося з дуже важливим завданням. Давайте зменшимо споживання електроенергії: вранці з 8 до 11 і ввечері з 17 до 22 години. Це знизить навантаження на мережі, щоб була можливість усунути всі проблеми", - написав він у телеграм-каналі.