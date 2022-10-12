Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорить про поставлене завдання створити для України інтегровану ракетну систему оборони для захисту повітряного простору.
"Що просить Україна і що може бути поставлено, то це інтегрована ракетна оборонна система. Вона не контролює весь повітряний простір України, але створена для того, щоб захистити пріоритетні цілі, які Україна має захистити", - сказав він у середу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі на пресконференції після засідання Контактної групи у форматі Рамштайн.
За словами Міллі, члени Контактної групи розглядають використання систем короткої дальності-низької висоти, середньої дальності-середньої висоти та дальньої дальності-високої висоти. "Це – мікс усього цього, і ми намагаємося створити захисну систему. До сьогодні Україна дуже ефективно використовує С300, С310 тощо, щоб не дозволити Росії домінувати у небі. Що має бути зроблено – це допомогти знову збудувати інтегровану ракетну систему оборони", - розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів.
Він також зазначив, що багато країн-членів Контактної групи мають відповідні системи, зокрема, багато країн мають Патріот, є ізраїльські, німецькі системи. "Завдання - привезти це разом, встановити на місцях, навчити персонал, гарантувати, що вони (системи) пов'язані з командуванням і контролем, що є радари, і вони можуть говорити один з одним. Це складно з технічної точки зору, але досяжно, і ми цього прагнемо", - додав Міллі.