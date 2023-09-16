Північнокорейська зброя для Росії, ймовірно, не матиме великого значення у війні в Україні - Міллі

Північна Корея, можливо, зможе збільшити поставки Росії артилерійських боєприпасів для війни в Україні, але це навряд чи матиме велике значення, вважає глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Associated Press (AP).

За словами Міллі, як зазначає АР, "нещодавня зустріч у Росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним, ймовірно, призведе до того, що Північна Корея надасть Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів. Але поки неясно, скільки і як скоро".

"Чи буде це мати величезну різницю? Я скептично ставлюся до цього", - цитує Міллі АР. Він зазначив, що, хоча не хоче применшувати допомогу в сфері озброєнь, але "сумнівається, що вона матиме вирішальне значення".

В Осло (Норвегія) 15-17 вересня проходить щорічна конференція НАТО на рівні керівників оборони (начальників генштабів) країн Альянсу.