Події

22:09 18.07.2023

Контрнаступ ЗС України далекий від провалу, попереду багато боротьби

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Контрнаступ ЗС України далекий від провалу, попереду багато боротьби

Контрнаступ Збройних сил України далекий від провалу, реальна ситуація відрізняється від того, що викладено на папері, переконаний голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Він (контрнаступ - ІФ-У) далекий від провалу. Ще занадто рано так заявляти. Думаю, ще залишається багато боротьби", - цитує видання "Голос Америки" слова Міллі, сказані під час спільного брифінгу з главою Пентагону Ллойдом Остіном у вівторок.

Він вважає, що контрнаступ може йти повільніше, ніж припускали аналітики, коли розглядали можливі сценарії, вказавши, що реальність відрізняється від теорії.

"Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля і справді гинуть. Тому, коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля. Тому українці прокладають свій шлях", - заявив Міллі.

Він додав, що ЗСУ можуть задіяти додаткові бойові потужності. "Що є в українців, - це значна кількість бойової потужності, яка ще не задіяна. Я не буду говорити, що буде в майбутньому, тому що Україна буде вирішувати, куди і коли вони будуть направляти свої резерви. Наразі вони зберігають свою боєздатність, і повільно, і стабільно пробиваються через усі ці мінні поля. І це важка боротьба, це дуже важкий бій", - зазначив генерал.

Зі свого боку, Остін наголосив на єдності та рішучості союзників допомагати Україні.

"Ми збираємося і далі нарощувати бойову силу. Ми продовжимо надсилати додаткові бойові машини Bradley, Striker, а також артилерію. Наша робота триває, і ми будемо робити все можливе, щоб українці досягли успіху", - заявив він.

 

 

 

Теги: #зсу #міллі #потенціал

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