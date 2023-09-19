Події

18:37 19.09.2023

Міллі: Підзвітність використання українцями озброєння і боєприпасів - це втрати росіян на полі бою

1 хв читати
Міллі: Підзвітність використання українцями озброєння і боєприпасів - це втрати росіян на полі бою

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі впевнений у надійності підзвітності українців за отримане озброєння і боєприпаси. Справжній доказ цьому - втрати росіян на полі бою.

Про це Міллі сказав на пресконференції у вівторок, яка відбулася після засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні (Німеччина).

"У нас є безліч засобів підзвітності, різні системи. Вони не ідеальні, тому що в нас немає людей з їхніми (українців - ІФ-У) підрозділами. Тому ми не зможемо побачити, з упевненістю підрахувати всю наявну зброю та боєприпаси, але існує безліч способів звітування через систему звітності", - розповів він.

Міллі також повідомив, що в Києві, в Міністерстві оборони України також є офіцери зв'язку. "Тому ми впевнені, що в нас є досить висока відповідальність за зброю і підтримку, яку ми, Сполучені Штати та інші країни, надали Україні. Справжній доказ підзвітності - це знищення російської армії. Якщо ви справді хочете підзвітності - це на полі бою. І підзвітність за ці боєприпаси проявляється в російських сухопутних і військово-повітряних силах, які були вбиті або поранені з початку цієї війни", - додав генерал США.

Теги: #війна #зброя #міллі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:30 19.09.2023
Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

18:22 19.09.2023
Україна досягає прогресу і звільнила вже понад 54% раніше окупованої землі - Міллі

Україна досягає прогресу і звільнила вже понад 54% раніше окупованої землі - Міллі

18:15 19.09.2023
Міллі: Це було моє останнє засідання Контактної групи з оборони України, я виходжу на пенсію

Міллі: Це було моє останнє засідання Контактної групи з оборони України, я виходжу на пенсію

09:56 19.09.2023
На островах у нижній течії Дніпра біля Херсона з початку вересня тривають запеклі бої - британська розвідка

На островах у нижній течії Дніпра біля Херсона з початку вересня тривають запеклі бої - британська розвідка

08:52 19.09.2023
Знищено 27 ударних дронів типу Shahed-136/131 із 30

Знищено 27 ударних дронів типу Shahed-136/131 із 30

23:45 18.09.2023
У Харкові є влучення в промзону - мер

У Харкові є влучення в промзону - мер

22:41 18.09.2023
Протягом дня окупанти здійснили 37 обстрілів Сумщини – ОВА

Протягом дня окупанти здійснили 37 обстрілів Сумщини – ОВА

22:31 18.09.2023
На Таврійському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції, завдав 18 авіаударів і здійснив 665 обстрілів - Тарнавський

На Таврійському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції, завдав 18 авіаударів і здійснив 665 обстрілів - Тарнавський

17:01 18.09.2023
Сирський: Запеклі бої в районі Бахмута тривають, ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції

Сирський: Запеклі бої в районі Бахмута тривають, ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції

09:33 18.09.2023
Путін хоче посилити нестабільність у США та Європі - Зеленський

Путін хоче посилити нестабільність у США та Європі - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

ОСТАННЄ

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на EUR400 млн

У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

США запровадили санкції проти трьох компаній із РФ за зв'язок з іранською авіаційною промисловістю

У Дніпропетровській області знищено ворожий БПЛА

Остін закликав надати Україні все можливе, щоб підготуватися до відбиття російської агресії майбутньої зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА