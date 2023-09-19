Міллі: Підзвітність використання українцями озброєння і боєприпасів - це втрати росіян на полі бою

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії США Марк Міллі впевнений у надійності підзвітності українців за отримане озброєння і боєприпаси. Справжній доказ цьому - втрати росіян на полі бою.

Про це Міллі сказав на пресконференції у вівторок, яка відбулася після засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні (Німеччина).

"У нас є безліч засобів підзвітності, різні системи. Вони не ідеальні, тому що в нас немає людей з їхніми (українців - ІФ-У) підрозділами. Тому ми не зможемо побачити, з упевненістю підрахувати всю наявну зброю та боєприпаси, але існує безліч способів звітування через систему звітності", - розповів він.

Міллі також повідомив, що в Києві, в Міністерстві оборони України також є офіцери зв'язку. "Тому ми впевнені, що в нас є досить висока відповідальність за зброю і підтримку, яку ми, Сполучені Штати та інші країни, надали Україні. Справжній доказ підзвітності - це знищення російської армії. Якщо ви справді хочете підзвітності - це на полі бою. І підзвітність за ці боєприпаси проявляється в російських сухопутних і військово-повітряних силах, які були вбиті або поранені з початку цієї війни", - додав генерал США.