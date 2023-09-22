Події

20:11 22.09.2023

Міллі представив Залужному нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

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Міллі представив Залужному нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Коментуючи розмову, Залужний нагадав, що у вересні спливає термін повноважень Міллі на посаді.

"На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником - генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Він також наголосив на значній підтримці, яку надавав Міллі Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення, і запросив його відвідати Україну.

Сторони обговорили обстановку на фронті, перебіг українських оборонних і наступальних операцій.

"Окремо зупинилися на потребах Збройних сил України - важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги", - додав Залужний.

 

Теги: #розмова #міллі #залужний

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