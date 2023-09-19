Події

18:15 19.09.2023

Міллі: Це було моє останнє засідання Контактної групи з оборони України, я виходжу на пенсію

1 хв читати
Міллі: Це було моє останнє засідання Контактної групи з оборони України, я виходжу на пенсію

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал армії Марк Міллі заявив про свій вихід на пенсію. Засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося в Рамштайні (Німеччина) у вівторок, було для нього останнім.

Про це Міллі повідомив особисто на пресконференції, яка відбулася після засідання.

"Сьогодні було моє останнє засідання Контактної групи з питань оборони України перед виходом на пенсію. Можливо, мій термін повноважень добігає кінця, але місія цієї групи триває доти, доки не буде досягнуто кінцевої мети - вільної та суверенної України. Успіх цієї групи залежить не від якоїсь окремої людини, а від спільних зобов'язань і цінностей усієї нашої колективної нації", - сказав він.

Міллі констатував, що головна мета роботи групи залишається незмінною - підтримувати Україну доти, доки не закінчиться "небажана незаконна руйнівна війна Путіна".

"Наше зобов'язання: Україна є вільною, незалежною і суверенною країною", - запевнив генерал США.

Теги: #міллі #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 19.09.2023
Україна досягає прогресу і звільнила вже понад 54% раніше окупованої землі - Міллі

Україна досягає прогресу і звільнила вже понад 54% раніше окупованої землі - Міллі

18:13 19.09.2023
Остін закликав надати Україні все можливе, щоб підготуватися до відбиття російської агресії майбутньої зими

Остін закликав надати Україні все можливе, щоб підготуватися до відбиття російської агресії майбутньої зими

17:50 19.09.2023
Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

16:35 19.09.2023
Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію в рамках "Рамштайну" для підтримки українських сил

Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію в рамках "Рамштайну" для підтримки українських сил

13:17 19.09.2023
США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

12:08 19.09.2023
Голова Пентагону, відкриваючи "Рамштайн": Ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними системами ППО

Голова Пентагону, відкриваючи "Рамштайн": Ми маємо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними системами ППО

11:57 19.09.2023
Танки M1 Abrams скоро будуть в Україні - глава Пентагону

Танки M1 Abrams скоро будуть в Україні - глава Пентагону

19:09 16.09.2023
Північнокорейська зброя для Росії, ймовірно, не матиме великого значення у війні в Україні - Міллі

Північнокорейська зброя для Росії, ймовірно, не матиме великого значення у війні в Україні - Міллі

05:58 15.09.2023
Глава Пентагону проведе засідання у форматі "Рамштайн-15"

Глава Пентагону проведе засідання у форматі "Рамштайн-15"

19:41 31.08.2023
Залужний і Міллі обговорили постачання озброєнь і боєприпасів, а також посилення ППО України

Залужний і Міллі обговорили постачання озброєнь і боєприпасів, а також посилення ППО України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

ЗСУ успішно завдали удару по штабу росіян у районі окупованого Мелітополя

Ринок у Костянтинівці був обстріляний із ворожого комплексу С-300 - СБУ

ОСТАННЄ

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Залужний і Шаптала узгодили подальші кроки з командувачами бригад ОСУВ "Таврія"

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Центр реабілітації на Київщині, пошкоджений російськими окупантами, відновив роботу

ВАКС звільнив ексглаву ДФС Насірова від кримінальної відповідальності за фальсифікацію

ЗСУ успішно завдали удару по штабу росіян у районі окупованого Мелітополя

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Тягинці: пошкоджено будівлі, люди не постраждали - Херсонська ОВА

В Україні розпочала роботу Платформа забезпечення гендерного мейнстримінгу та інклюзії у відновленні

Помер один із постраждалих унаслідок обстрілу тролейбуса в Херсоні вранці - ОВА

Ринок у Костянтинівці був обстріляний із ворожого комплексу С-300 - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА