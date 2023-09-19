Україна досягає прогресу і звільнила вже понад 54% раніше окупованої землі - Міллі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал армії Марк Міллі констатує, що Україна продовжує досягати прогресу в контрнаступі, звільнивши понад 54% окупованої росіянами території.

"Україна продовжує домагатися стійкого прогресу у звільненні своєї батьківщини від російської окупації. Сьогодні Україна звільнила понад 54% окупованої Росією території, і вони продовжують зберігати стратегічну ініціативу на сьогодні", - сказав Міллі на пресконференції, що відбулася після завершення засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні (Німеччина) у вівторок.

Генерал запевнив, що партнери й надалі підтримуватимуть Україну доти, "доки це необхідно для захисту її суверенної території".

"Це боротьба України, це їхня історія, їхня битва, Україна не просила жодну іншу країну битися за них. Усе, про що вони просять, це допомога, допомога з матеріалами та навчанням. Ми всі тут, щоб підтримати Україну, щоб вона могла залишатися вільною, незалежною і суверенною", - наголосив Міллі.

За його словами, "в міру наближення зими кожна нація сьогодні взяла на себе зобов'язання продовжувати свою підтримку з акцентом на три головні пріоритети: артилерія, ППО і бронетехніка".