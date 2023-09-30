Міллі пішов із посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів армії США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі в п'ятницю, 29 вересня, офіційно передав свої повноваження наступникові генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили, повідомляє прес-служба Пентагону в соцмережі X (Twitter).

"А тепер згадайте все, що зробили наші військові за час перебування Марка Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Ми взяли на себе складне завдання КНР, зіткнулися з пандемією, яка трапляється раз на покоління, спрямували світ, щоб допомогти Україні дати відсіч російському імперському вторгненню", - заявив під час урочистої промови міністр оборони США Ллойд Остін.

Він також наголосив: "Генерал Міллі має глибоке відчуття історії. І він знає, що майбутні покоління суворо судитимуть нас, якщо ми не зможемо захистити післявоєнний порядок, побудований американським керівництвом".

Президент США Джо Байден зазначив, що генерал Міллі був на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів під час одного з найскладніших безпекових середовищ, з якими стикався наш світ за тривалий час, передає "Голос Америки".

"Для нас було критично важливо зміцнити наявні альянси Америки від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону. США продовжують виводити терористів з поля бою, стояти з українським величним народом, переконуючись, що вони отримують обладнання та підтримку, які їм потрібні для захисту своєї свободи", - заявив президент США.