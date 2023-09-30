Події

00:31 30.09.2023

Міллі пішов із посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів армії США

1 хв читати
Міллі пішов із посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів армії США

 Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі в п'ятницю, 29 вересня, офіційно передав свої повноваження наступникові генералу Чарльзу Брауну, який до цього очолював Військово-повітряні сили, повідомляє прес-служба Пентагону в соцмережі X (Twitter).
"А тепер згадайте все, що зробили наші військові за час перебування Марка Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Ми взяли на себе складне завдання КНР, зіткнулися з пандемією, яка трапляється раз на покоління, спрямували світ, щоб допомогти Україні дати відсіч російському імперському вторгненню", - заявив під час урочистої промови міністр оборони США Ллойд Остін.
Він також наголосив: "Генерал Міллі має глибоке відчуття історії. І він знає, що майбутні покоління суворо судитимуть нас, якщо ми не зможемо захистити післявоєнний порядок, побудований американським керівництвом".
Президент США Джо Байден зазначив, що генерал Міллі був на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів під час одного з найскладніших безпекових середовищ, з якими стикався наш світ за тривалий час, передає "Голос Америки".

"Для нас було критично важливо зміцнити наявні альянси Америки від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону. США продовжують виводити терористів з поля бою, стояти з українським величним народом, переконуючись, що вони отримують обладнання та підтримку, які їм потрібні для захисту своєї свободи", - заявив президент США.

Теги: #сша #відставка #міллі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 29.09.2023
Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

19:23 29.09.2023
Єрмак: Ні США, ні будь-яка інша країна не тисне на Україну в питанні проведення виборів

Єрмак: Ні США, ні будь-яка інша країна не тисне на Україну в питанні проведення виборів

18:38 29.09.2023
США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

США й Україна розроблять план спільного виробництва зброї - Єрмак

11:47 29.09.2023
Казахстан ефективно контролює питання дотримання санкцій у торгівлі з РФ, вважає посол США

Казахстан ефективно контролює питання дотримання санкцій у торгівлі з РФ, вважає посол США

08:55 29.09.2023
Палата представників схвалила законопроєкти про фінансування держдепартаменту і Пентагону

Палата представників схвалила законопроєкти про фінансування держдепартаменту і Пентагону

20:25 28.09.2023
Республіканці в Конгресі США все ж вилучили $300 млн для України з проєкту оборонного бюджету

Республіканці в Конгресі США все ж вилучили $300 млн для України з проєкту оборонного бюджету

13:37 28.09.2023
Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

11:15 28.09.2023
Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

11:11 28.09.2023
Кулеба: Про швидкість контрнаступу на зустрічах у США не йшлося, там розуміють, що досягнення українських воїнів - справжнє військове диво

Кулеба: Про швидкість контрнаступу на зустрічах у США не йшлося, там розуміють, що досягнення українських воїнів - справжнє військове диво

04:47 28.09.2023
В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія атакує південь України ударними БпЛА

Сербський суд засудив до року позбавлення волі ексгенерала СБУ Наумова

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Україна запросила кандидатів у президенти США до себе з візитом - Єрмак

Зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру Зеленського може відбутися у другій половині жовтня - Єрмак

ОСТАННЄ

Окупована ЗАЕС всупереч рішенню українського регулятора планує перевести блок №4 у гарячу зупинку

Харків'янин виманював у людей гроші під виглядом евакуаційних перевезень

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $617 млн

Росія атакує південь України ударними БпЛА

Через ворожі обстріли виробництво ракет частково перемістили за кордон - Данілов

Правоохоронці викрили на хабарництві в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області

Сім країн ЄС замовили боєприпаси в рамках програми з надання допомоги Україні

Сербський суд засудив до року позбавлення волі ексгенерала СБУ Наумова

НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Порошенко обговорив із міністром оборони Швеції посилення військової допомоги ЗС України та виробництво бронемашин CV-90

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА