Залужний і Міллі обговорили постачання озброєнь і боєприпасів, а також посилення ППО України

У рамках постійного діалогу з партнерами головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний поспілкувався телефоном із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Під час розмови поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції", - написав Залужний у телеграм-каналі в четвер.

"Окремо зупинилися на постачанні озброєнь і боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони - ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний подякував за черговий пакет допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять союзники для надання Україні винищувачів F-16.