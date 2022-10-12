РНБО внесла зміни до персональних санкцій проти Януковича, Лебедєва, Курченка та Дерипаски

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня, яким вносяться зміни до персональних санкцій проти низки фізичних осіб.

Відповідний указ №694/2022 оприлюднено на сайті президента.

Згідно з текстом рішення, РНБО підтримала внесені Кабінетом міністрів пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів, введених проти колишнього президента України Віктора Януковича, ексміністра оборони України Павла Лебедєва, українського підприємця Сергія Курченка та російського бізнесмена Олега Дерипаски.

Нові санкції передбачають блокування активів зазначених осіб – а саме тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать їм, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними.

Санкції встановлено на 10 років.

Раніше санкції, запроваджені проти Януковича, Лебедєва, Курченка та Дерипаски, передбачали лише обмеження на право користування майном, яке безпосередньо належить їм. Обмеження встановлювалося безстроково.