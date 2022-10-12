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17:29 12.10.2022

"Епіцентр" знизив споживання електроенергії у торгових центрах на 30%

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"Епіцентр" знизив споживання електроенергії у торгових центрах на 30%

Всеукраїнська мережа торгових центрів "Епіцентр" скоротила споживання електроенергії для підтримки української енергетичної мережі, інфраструктура якої постраждала внаслідок масованого ракетного обстрілу, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

За розрахунками компанії, зниження яскравості освітлення у торгових залах та повне відключення LED-екранів на фасадах ТЦ "Епіцентр" дозволить заощадити близько 30% електроенергії.

"Вже багато років компанія планомірно скорочує використання енергоресурсів, дотримуючись стратегічного курсу на енергоефективність та екологічність. Ми встановлюємо на дахах торгових центрів сонячні панелі, використовуємо LED-лампи та впроваджуємо інші енергоефективні рішення. Зараз, коли перед країною постали нові загрози енергетичного характеру, ми готові піти і на радикальніші дії, щоб зробити свій внесок у стабільну роботу української енергомережі", - повідомив в.о. директора з роздрібної торгівлі "Епіцентру" Дмитро Танько, слова якого наведено у повідомленні.

Компанія також закликає всіх гравців українського ринку ритейлу та представників інших сфер бізнесу за можливості скоротити споживання електроенергії для якнайшвидшого проходження енергетичної кризи.

Як повідомлялося, на початку тижня російська армія завдала по Україні масованих ракетних ударів, значна частина яких була спрямована на руйнування критичної інфраструктури. Унаслідок цього в багатьох регіонах країни виникли перебої з електропостачанням і почалися віялові відключення електроенергії, а в "Укренерго" закликали українців скоротити споживання електрики в пікові години. Очікується також, що суттєве зменшення споживання електроенергії у торгових центрах дозволить знизити навантаження на енергомережу за нинішньої критичної ситуації.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на жовтень 2022 року мережа об'єднує 73 торгові об'єкти (ще 9 зруйновано або ж вони наразі не працюють) загальною площею близько 2 млн кв. м.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #електроенергія #епіцентр

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