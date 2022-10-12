Глава МАГАТЕ заявив про відновлення зовнішнього енергопостачання Запорізької АЕС

Зовнішнє електропостачання на Запорізькій АЕС відновлено, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Наша команда на ЗАЕС поінформувала мене, що зовнішнє енергопостачання відновлено", - написав Гроссі у середу в твіттері.

Зовнішнє енергопостачання АЕС було відключено, для виконання ключових для безпеки АЕС завдань персонал станції використовує резервні дизельні генератори.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. На сьогодні станція не виробляє електроенергію: 11 вересня було зупинено останній реактор.

Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу російськими військами о 08:59 середи було пошкоджено підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області, що спричинило аварійне відключення лінії зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська та знеструмлення Запорізької АЕС. "Отже, Запорізька АЕС виявилася цілком знеструмленою. В автоматичному режимі включилися дизель-генератори", - зазначила НАЕК у "телеграм-каналі".

Як повідомлялося, лінія зв'язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська – єдина, що зв'язує ЗАЕС із енергосистемою України. Решта - як основні, і резервні - пошкоджені російськими ракетними ударами.