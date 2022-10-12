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16:31 12.10.2022

Шмигаль: Бажано, щоб кожна сім'я мала запас необхідних базових речей - теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки

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Шмигаль: Бажано, щоб кожна сім'я мала запас необхідних базових речей - теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає громадян ретельно готуватися до зими, зокрема сформувати запас таких необхідних базових речей як теплий одяг, свічки, ліхтарики та батарейки.

"Ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна дійсність. Там, де це необхідно, щоб уникнути перевантаження енергетичних мереж, вимикають світло за графіком", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Прем'єр попросив усіх із розумінням ставитися до цієї ситуації.

"Не прикрашатимемо дійсність - ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, щоб у кожної сім'ї був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що, зі свого боку, уряд разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонт пошкодженої інфраструктури.

"Наразі готовність до опалювального сезону в країні понад 90%. Підготовлено також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації у разі неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури", - сказав він.

Прем'єр повідомив, що після ввімкнення опалення влада закликає економити газ і вугілля.

"Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє - 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму", - констатував він.

Теги: #електроенергія #шмигаль

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