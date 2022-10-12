Події

14:57 12.10.2022

У звільненому Куп'янську частково відновлено електропостачання – Синєгубов

1 хв читати
У звільненому Куп'янську частково відновлено електропостачання – Синєгубов

Постачання електроенергії частково відновлено в нещодавно звільненому від російської окупації м. Куп'янську Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У звільненому Куп'янську частково відновлено електропостачання. Завдяки кропіткій та самовідданій роботі енергетиків також повернули живлення споживачам прилеглих до Куп'янська сіл: Гусинка, Моначинівка, Просянка та Вишнівка. Загалом з електрикою вже більш ніж 4 тисячі споживачів", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, електроенергію також подали до Куп'янської міської лікарні й трьох шкіл. Уже тривають роботи з підключення об'єктів водоканалу та відновлення газопостачання.

 

Теги: #енергопостачання #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 12.10.2022
СБУ знешкодила мережу навідників-колабораціоністів у Харківській області

СБУ знешкодила мережу навідників-колабораціоністів у Харківській області

19:08 11.10.2022
Енергопостачання після обстрілів військами агресора повернули до 3,8 тис. населених пунктів

Енергопостачання після обстрілів військами агресора повернули до 3,8 тис. населених пунктів

16:19 11.10.2022
Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

15:47 11.10.2022
Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

13:17 11.10.2022
"Укренерго" знадобиться ще кілька днів обмежень електроспоживання для відновлення зруйнованих РФ мереж - голова компанії

"Укренерго" знадобиться ще кілька днів обмежень електроспоживання для відновлення зруйнованих РФ мереж - голова компанії

13:07 11.10.2022
30% Львова залишилося без електрики – Садовий

30% Львова залишилося без електрики – Садовий

21:28 10.10.2022
"ArcelorMittal Кривий Ріг" обмежив виробництво задля економії е/е

"ArcelorMittal Кривий Ріг" обмежив виробництво задля економії е/е

20:15 10.10.2022
Енергопостачання Харківської області відновлено, в облцентрі частково знеструмлено один район

Енергопостачання Харківської області відновлено, в облцентрі частково знеструмлено один район

19:29 10.10.2022
Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

Електропостачання Харкова та області відновлено на 40-50%, відновлювальні роботи планується закінчити до кінця доби

17:17 10.10.2022
Більшість Львова досі без світла після обстрілів

Більшість Львова досі без світла після обстрілів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

Окупанти завезли до Херсонщини та Криму іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе

Українські підрозділи за 18 хвилин збили щонайменше 4 російські ударні вертольоти

Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ (МП) на роботі на користь Росії

ОСТАННЄ

Резніков: Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

В ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти завезли до Херсонщини та Криму іранських інструкторів для запуску дронів-камікадзе

Українські підрозділи за 18 хвилин збили щонайменше 4 російські ударні вертольоти

Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства

Ахметов: Ми виготовили вже 150 тисяч бронежилетів і не плануємо зупинятися

У Сумському та Шосткинському районах перервано електропостачання внаслідок обстрілів – голова ОВА

У НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони та засідання Контактної групи "Рамштайн" за участю Резнікова

Ранкові обстріли Авдіївки забрали щонайменше сім життів – голова Донецької ОВА

У найближчі дві доби в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА