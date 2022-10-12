У звільненому Куп'янську частково відновлено електропостачання – Синєгубов

Постачання електроенергії частково відновлено в нещодавно звільненому від російської окупації м. Куп'янську Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У звільненому Куп'янську частково відновлено електропостачання. Завдяки кропіткій та самовідданій роботі енергетиків також повернули живлення споживачам прилеглих до Куп'янська сіл: Гусинка, Моначинівка, Просянка та Вишнівка. Загалом з електрикою вже більш ніж 4 тисячі споживачів", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, електроенергію також подали до Куп'янської міської лікарні й трьох шкіл. Уже тривають роботи з підключення об'єктів водоканалу та відновлення газопостачання.