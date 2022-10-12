Події

12:33 12.10.2022

У найближчі дві доби в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман

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У найближчі дві доби в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман

У четвер, 13 жовтня, в Україні очікується погода без опадів, лише у Карпатах місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці, крім південних та східних областей, місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на півдні до 9°. Вдень 10-15° у південній частині, а на Закарпатті – 13-18° тепла.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 13 жовтня у Києві була у 2019 році й становила 23,8° тепла, найнижча вночі – 4,7° нижче за нуль у 1882 році.

У п'ятницю, 14 жовтня, в Україні без опадів, уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

У Києві без опадів, уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #погода #прогноз

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