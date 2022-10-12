Події

08:31 12.10.2022

У Дніпрі на маршрути запустили першу партію автобусів із Києва, ще три місту надала Вінниця

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У Дніпрі на маршрути запустили першу партію автобусів із Києва, ще три місту надала Вінниця

У Дніпрі запустили на маршрути першу партію автобусів, які як допомогу надав Київ, ще три автобуси до міста прибули з Вінниці, повідомив мер Борис Філатов.

"Ми випустили на маршрути Дніпра першу партію автобусів зі столиці. Тепер цей транспорт там, де на нього чекали – на маршрутах 101К і 146К. І того ж ранку Дніпро зустрів ще три автобуси, які прибули для міста з Вінниці", - написав Філатов у телеграм-каналі.

Він подякував за надану допомогу своїм колегам, зокрема, київському та вінницькому градоначальникам Віталію Кличку та Сергію Моргунову.

Філатов додав, що на честь Києва додадуть літеру "К" до назв двох міських маршрутів.

Як повідомлялося, 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по автотранспортному підприємству Дніпра, знищивши кілька десятків одиниць техніки: під час пожежі, завданої ударом, згоріло 52 автобуси, 98 пошкоджено.

 

 

 

Теги: #допомога #дніпро #автобуси

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