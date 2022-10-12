Події

07:28 12.10.2022

Білорусь готова сприяти РФ у війні проти України та прийняла першу партію танків на ремонт

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Білорусь готова сприяти РФ у війні проти України та прийняла першу партію танків на ремонт

Оборонно-промисловий комплекс Білорусі задіяний у ремонті російської техніки, пошкодженої під час бойових дій в Україні, повідомляє Генеральний штаб.

"Лукашенко заявляє про готовність республіки в Білорусі надати допомогу російській федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяний у ремонті російської техніки, пошкодженої під час бойових дій", - йдеться у зведенні в середу вранці.

Крім того, знято зі зберігання та відправлено до Бєлгородської області першу партію з двадцяти танків Т-72.

 

 

 

Теги: #рф #білорусь #співучасть

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