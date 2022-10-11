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21:52 11.10.2022

Зеленський: Розвідка має встановити, хто причетний до ракетних атак проти України

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Зеленський: Розвідка має встановити, хто причетний до ракетних атак проти України

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання органам розвідки встановити всіх, хто причетний до ракетних атак проти України.

"Завтра у форматі "Рамштайну" відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Чекаю від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну та протиракетну оборону, домовленості про нове постачання іншої необхідної нам зброї та боєприпасів", - сказав він у традиційному відеозверненні у вівторок.

За словами Зеленського, "держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти".

"Особливе завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо задля цього", - сказав президент.

 

 

Теги: #атака #позиція #ракети #зеленський

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