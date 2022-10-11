Події

21:19 11.10.2022

Офіс президента передасть партнерам перелік пошкодженої енергоінфраструктури

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Офіс президента передасть партнерам перелік пошкодженої енергоінфраструктури

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував скласти перелік усіх невідкладних потреб щодо відновлення пошкодженої інфраструктури, який керівництво країни передасть країнам-партнерам, які вже готові допомагати нашій країні у цих питаннях.

Як повідомив Єрмак у телеграм-каналі, він сказав про це у вівторок під час наради з головами обласних військових адміністрацій та мерами обласних центрів України, присвяченої ситуації в регіонах нашої країни після масованих обстрілів з боку Росії об'єктів критичної інфраструктури, насамперед енергетичних.

"Подякував керівникам військових адміністрацій, органам місцевого самоврядування та всім відповідним органам влади за роботу, яка здійснюється в ці дні для максимально швидкого реагування на наслідки терористичних ударів Росії та відновлення енергопостачання. Дійсно потужна робота кожного. Ми знаємо, що всі працюють цілодобово і все відновлюється Але наші люди і так страждають майже вісім місяців, тому все необхідне з боку держави потрібно робити дуже швидко", - написав він.

"Важлива пряма комунікація з громадянами, щоб вони чітко розуміли, коли щось робиться та відновлюється на місцях. Тому виступи чи звернення до людей були б дуже корисними", - написав він.

 

 

 

Теги: #пошкодження #захід #енергоінфраструктура

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