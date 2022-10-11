Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

Церемонія коронації короля Великої Британії Карла III пройде 6 травня наступного року, повідомив у вівторок Букінгемський палац.

"Букінгемський палац радий оголосити, що коронація Його Величності Короля відбудеться у суботу 6 травня 2023 року", - йдеться у заяві королівської резиденції.

Церемонію у Вестмінстерському абатстві проведе архієпископ Кентерберійський.

Крім того, разом із Карлом III коронують і королеву-консорта Каміллу.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал у віці 96 років. Рада престолонаслідування 10 вересня проголосила її сина новим монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Карлом III.