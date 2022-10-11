Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс та генсек Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспен здійснять 16 жовтня візит до Москви для переговорів щодо зернової угоди, заявив у вівторок представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Ребека Грінспен і Мартін Гріффітс вирушать до Москви в неділю", - сказав Дюжаррік на брифінгу.

Дюжаррік зазначив, що основною метою переговорів стане розширення постачання зерна.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

Раніше в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що зернова угода опинилася під загрозою через велике скупчення суден, які чекають черги на перевезення українського зерна.