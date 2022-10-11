Події

20:17 11.10.2022

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

1 хв читати
Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс та генсек Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспен здійснять 16 жовтня візит до Москви для переговорів щодо зернової угоди, заявив у вівторок представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Ребека Грінспен і Мартін Гріффітс вирушать до Москви в неділю", - сказав Дюжаррік на брифінгу.

Дюжаррік зазначив, що основною метою переговорів стане розширення постачання зерна.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

Раніше в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що зернова угода опинилася під загрозою через велике скупчення суден, які чекають черги на перевезення українського зерна.

 

 

Теги: #зерно #оон #росія #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 11.10.2022
Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

12:32 11.10.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6221 цивільного, ще 9731 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6221 цивільного, ще 9731 поранено – ООН

07:02 11.10.2022
Більшість країн опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН

Більшість країн опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН

19:34 10.10.2022
Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

Зеленський подякував генсеку ООН за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України

20:26 09.10.2022
Це не просто війна, а злочин проти людства – президент Естонії про війну РФ проти України

Це не просто війна, а злочин проти людства – президент Естонії про війну РФ проти України

16:17 09.10.2022
13 суден вийшли з портів Великої Одеси в неділю в рамках "зернової ініціативи"

13 суден вийшли з портів Великої Одеси в неділю в рамках "зернової ініціативи"

07:02 09.10.2022
Понад 6,5 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської зернової угоди

Понад 6,5 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської зернової угоди

06:45 09.10.2022
Влада Кубані оголосила "жовтий" рівень терористичної небезпеки в районі Кримського мосту

Влада Кубані оголосила "жовтий" рівень терористичної небезпеки в районі Кримського мосту

19:08 08.10.2022
У Москві розпочалися арешти військових – ГУР МО України

У Москві розпочалися арешти військових – ГУР МО України

15:13 08.10.2022
Велика Британія розкритикувала спроби Росії провести таємне голосування в ООН щодо України - ЗМІ

Велика Британія розкритикувала спроби Росії провести таємне голосування в ООН щодо України - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

Україна отримала першу із чотирьох обіцяних Німеччиною систем ППО Iris-T – ЗМІ

"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

ОСТАННЄ

У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

Глава МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ щодо створення зони безпеки на окупованій Росією ЗАЕС

За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

ДТЕК обіцяє Києву та області відключення електроенергії за графіком періодами не більше чотирьох годин

Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА по критичній інфраструктурі та житлових районах міст України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА