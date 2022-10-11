Події

19:20 11.10.2022

У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, впроваджується режим тотальної економії електроенергії

1 хв читати
У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, впроваджується режим тотальної економії електроенергії

У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, для роботи лікарень та соцзакладів упроваджується режим тотальної економії електроенергії, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"У Вінницькій області впроваджуємо режим тотальної економії електроенергії. Після повторних ударів по об'єктах енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишилися без світла. Прошу вінничан поставитися з розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА наголосив, що економія потрібна, щоб могли працювати лікарні, соціальні заклади.

"Інакше "Вінницяобленерго" буде змушене впровадити графіки аварійних відключень. Усі служби працюють над відновленням енергопостачання у Вінницькій області", - попередив він.

 

Теги: #вінничина #електрика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 11.10.2022
У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

У Чернігівській області вимкнулася лінія, що живила північну частину області

20:24 11.10.2022
За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

За останню добу було пошкоджено 209 об'єктів, 105 н.п. залишаються знеструмленими

19:45 11.10.2022
У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

У Хмельницькому сталося не планове відключення електроенергії

09:52 10.10.2022
На Вінниччині працює ППО – голова ОВА

На Вінниччині працює ППО – голова ОВА

11:27 03.10.2022
Вінниччина поточного сезону переробить 2 млн тонн цукрових буряків

Вінниччина поточного сезону переробить 2 млн тонн цукрових буряків

20:48 13.09.2022
Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

20:01 13.09.2022
У Харківській області та обласному центрі повністю відновлено електропостачання

У Харківській області та обласному центрі повністю відновлено електропостачання

19:45 13.09.2022
Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

08:59 13.09.2022
Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

19:12 12.09.2022
"ДТЕК" за 200 днів війни повернув світло понад 3,8 млн українських сімей

"ДТЕК" за 200 днів війни повернув світло понад 3,8 млн українських сімей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

Україна отримала першу із чотирьох обіцяних Німеччиною систем ППО Iris-T – ЗМІ

"Укренерго" разом з обленерго вдалося відновити енергопостачання майже по всій Україні після безпрецедентної атаки росіян на енергооб'єкти 10 жовтня

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро людей і ще стільки ж травмовано

Росія має бути виключена з ЮНЕСКО

Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

Глава МАГАТЕ зустрівся з президентом РФ щодо створення зони безпеки на окупованій Росією ЗАЕС

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

ДТЕК обіцяє Києву та області відключення електроенергії за графіком періодами не більше чотирьох годин

Корнієнко запросив Оман взяти участь у відновленні України

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БПЛА по критичній інфраструктурі та житлових районах міст України

Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА