У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, впроваджується режим тотальної економії електроенергії

У Вінницькій області 242 населені пункти залишилися без світла, для роботи лікарень та соцзакладів упроваджується режим тотальної економії електроенергії, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"У Вінницькій області впроваджуємо режим тотальної економії електроенергії. Після повторних ударів по об'єктах енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишилися без світла. Прошу вінничан поставитися з розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА наголосив, що економія потрібна, щоб могли працювати лікарні, соціальні заклади.

"Інакше "Вінницяобленерго" буде змушене впровадити графіки аварійних відключень. Усі служби працюють над відновленням енергопостачання у Вінницькій області", - попередив він.