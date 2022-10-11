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19:01 11.10.2022

Київрада затвердила передачу 235 млн грн на відновлення громад Київської області, що найбільше постраждали від російського вторгнення - Кличко

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Київрада затвердила передачу 235 млн грн на відновлення громад Київської області, що найбільше постраждали від російського вторгнення - Кличко

Депутати Київської міської ради на засіданні затвердили договори про передачу 235 млн грн на відновлення восьми громад київської області, які найбільше постраждали в результаті російського вторгнення у лютому-березні 2022 року, повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

Йдеться про Баришівську, Бишівську, Бородянську, Бучанську, Макарівську, Великодимирську, Іванківську та Немішаївську громади. Ці громади Київської агломерації отримають кошти від столиці.

"Затвердили договори, які ми уклали 14 вересня між Київською міською радою та громадами, про надання їм коштів на відбудову. Це, зокрема, дозволить їм і підготуватись до зими", – сказав Кличко.

Як інформує пресслужба мера столиці, Бучанській міській територіальній громаді буде надано дотацію у розмірі 50 млн грн, Бородянській та Макарівській селищним громадам – по 50 млн грн, Великодимерській та Іванківській громаді – по 30 млн грн, Бишівській сільській громаді – 15 млн грн, Баришівській та Немішаївській селищним громадам – по 5 млн грн.

Дотація використовується насамперед для відновлення об'єктів, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії під час бойових дій навколо Києва у лютому-березні 2022 року.

"Інфраструктура цих міст зазнала великих руйнувань. Знищена або пошкоджена значна частина багатоквартирних і приватних житлових будинків, нежитлові будівлі: школи та дитячі садочки, лікарні, заклади культури і спорту, адміністративні об’єкти, об’єкти житлово-комунального господарства. А надходжень коштів до бюджетів постраждалих громад – недостатньо для відновлення інфраструктури та житла", - зазначають у пресслужбі мера Києва.

Теги: #київрада

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