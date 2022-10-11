Відбувся обмін полоненими, вдалося звільнити 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина

Відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого вдалося звільнити 32 українських військовослужбовців та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наші вдома. Сьогодні було проведено черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїнів і повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Усі вони були в місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато хто з цих людей вважалися зниклими безвісти", - написав він у фейсбуці.

Єрмак зазначив, що загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу в клубі "Динамо" (Львів).

"Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання - дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем", - розповів він.

Звільнені наразі проходять медичний огляд, після чого відновлюватимуться та побачать своїх рідних.

"Ми повертаємо людей. І повернемо всіх. Ми боротимемося за кожного українця. Адже наші люди - наш найцінніший скарб. І ми переможемо. У цьому немає жодних сумнівів. Слава Україні. Герої - вдома", - запевнив Єрмак.