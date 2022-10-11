Події

18:18 11.10.2022

Ексгумовано 44 і 34 тіла на місцях масових поховань у Лимані та Святогірську

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У деокупованих Лимані та Святогірську Донецької області ексгумовано 44 та 34 тіла, виявлені у місцях масових поховань, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні наголошується, що 4-10 жовтня 2022 року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від збройних підрозділів РФ і так званих Л/ДНР м. Святогірськ та м. Лиман, під час яких встановлено місця поховання місцевих жителів.

"У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 осіб, частина з них - з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їхні особи встановлюються", - зазначається в повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, на території деокупованого Лиману на цвинтарі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. "Наймолодшій - лише рік. Вона похована поряд із усією родиною. Загалом під час огляду вже ексгумовано 44 тіла", - інформують у прокуратурі.

Теги: #донецька_область #ексгумація

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