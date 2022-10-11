Події

15:32 11.10.2022

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

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"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Російські терористи 10 жовтня викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС з персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, ймовірно, застосовуючи притаманні їм методи тортур та залякування, повідомив НАЕК "Енергоатом".

"Таким чином, росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особисті справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на "Росатом". Окупанти у прямому розумінні застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не відмовляючись від найжорстокіших знущань", - наголошується у повідомленні.

"Енергоатом" закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світову спільноту задіяти всі можливі заходи щодо негайного звільнення Мартинюка з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків.

"Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС потрібно якнайшвидше зупинити! Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути під повний контроль України", - наголосили в НАЕК.

Як повідомлялося, це вже не перше викрадення співробітників ЗАЕС – від пересічного персоналу до ексгенерального директора Ігоря Мурашова.

Раніше у вівторок Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що представники збройних сил РФ та окупаційної адміністрації продовжують чинити тиск на співробітників станції, щоб змусити їх оформити російські паспорти та підписати контракти з "Росатомом".

Теги: #викрадення #заступник #заес

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