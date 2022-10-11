На Дніпропетровщині ворожа ракета сильно пошкодила високовольтну підстанцію

Одну з високовольтних підстанцій пошкоджено на Дніпропетровщині внаслідок удару російських окупантів, у результаті чого можливі перебої з електропостачанням, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у вівторок.

"Через приліт ворожої ракети суттєво пошкоджено одну з високовольтних підстанцій області. Понівечено автотрансформатори та резервні лінії електропостачання. Скільки часу займе відновлення обладнання – сказати важко. Під час пікових навантажень є висока вірогідність відключення від електроенергії більше ніж 20% території нашого регіону та перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури не лише Дніпропетровщини, а й Запорізької області", - написав Лукашук у телеграмі.

З огляду на це він закликав жителів області зменшити споживання електроенергії, щоби не перевантажувати мережі.