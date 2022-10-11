Події

15:05 11.10.2022

На Дніпропетровщині ворожа ракета сильно пошкодила високовольтну підстанцію

1 хв читати
На Дніпропетровщині ворожа ракета сильно пошкодила високовольтну підстанцію

Одну з високовольтних підстанцій пошкоджено на Дніпропетровщині внаслідок удару російських окупантів, у результаті чого можливі перебої з електропостачанням, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у вівторок.

"Через приліт ворожої ракети суттєво пошкоджено одну з високовольтних підстанцій області. Понівечено автотрансформатори та резервні лінії електропостачання. Скільки часу займе відновлення обладнання – сказати важко. Під час пікових навантажень є висока вірогідність відключення від електроенергії більше ніж 20% території нашого регіону та перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури не лише Дніпропетровщини, а й Запорізької області", - написав Лукашук у телеграмі.

З огляду на це він закликав жителів області зменшити споживання електроенергії, щоби не перевантажувати мережі.

Теги: #удар #дніпропетровщина #підстанція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 10.10.2022
Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Житомирської області – ОВА

Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Житомирської області – ОВА

10:11 10.10.2022
Російські ракети влучили по території дитячого майданчика та музею Ханенків у центрі Києва – К.Тимошенко

Російські ракети влучили по території дитячого майданчика та музею Ханенків у центрі Києва – К.Тимошенко

09:40 10.10.2022
Унаслідок масованої ракетної атаки по Дніпропетровщині є загиблі й поранені – голова ОВА

Унаслідок масованої ракетної атаки по Дніпропетровщині є загиблі й поранені – голова ОВА

10:50 06.10.2022
Ворог здійснив нову ракетну атаку по Запоріжжю - ОВА

Ворог здійснив нову ракетну атаку по Запоріжжю - ОВА

12:57 04.10.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому у Харківській області, пошкоджено житлові будинки

10:01 04.10.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє людей поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє людей поранені

07:06 01.10.2022
По Одещині завдано ракетного удару, є влучення в об'єкт промислової інфраструктури

По Одещині завдано ракетного удару, є влучення в об'єкт промислової інфраструктури

21:59 30.09.2022
Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

15:53 30.09.2022
Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

Під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі виявили тіло другого загиблого

18:15 23.09.2022
Унаслідок удару по Одесі пошкоджено чотири житлові будинки - мер

Унаслідок удару по Одесі пошкоджено чотири житлові будинки - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

"Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на 1,9 млрд грн

РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, багато населених пунктів без світла - ОВА

ОСТАННЄ

Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

У Києві впроваджено дистанційне навчання у школах до кінця тижня

Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

Кличко: На виготовлення скла для пішохідно-велосипедного мосту в Києві знадобиться до трьох тижнів

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Унаслідок ракетного обстрілу 10 жовтня загинули 20 осіб, 108 травмовані – пресофіцер ДСНС

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

Кличко: Опалювальний сезон у Києві розпочнеться за графіком

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА