Події

11:44 11.10.2022

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 37 поїздів

1 хв читати
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 37 поїздів

"Укрзалізниця" у вівторок уранці повідомила про затримку руху 37 поїздів унаслідок російських ракетних обстрілів та завданих ними пошкоджень контактній мережі.

"До 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси - затримуються на час від 30 хвилин і більше", - наголошується в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

Згідно з ним 40 поїздів рухалися за розкладом.

Київська кільцева електричка також продовжує рух за графіком.

Компанія нагадала, що час затримки поїзда оперативно можна переглянути на сайті https://uz-vezemo.com, а також у розділі "онлайн-табло" у чатботах "Укрзалізниці" та в застосунку.

В УЗ також повідомили, що залізничні вокзали працюють у всій країні у звичайному режимі, а підземні переходи слугують укриттям для пасажирів.

Крім того, рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напругу в контактній мережі відновлено, наголошується в інформації компанії.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/3372

Теги: #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 10.10.2022
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 20 поїздів

14:14 10.10.2022
У зв'язку з обстрілами 14 поїздів рухаються із затримкою до 30 хвилин, 24 рейси - із затримкою від 30 хвилин і більше - "Укрзалізниця"

У зв'язку з обстрілами 14 поїздів рухаються із затримкою до 30 хвилин, 24 рейси - із затримкою від 30 хвилин і більше - "Укрзалізниця"

10:45 10.10.2022
УЗ попереджає про можливі затримки поїздів західного напрямку, вокзал Києва продовжує роботу

УЗ попереджає про можливі затримки поїздів західного напрямку, вокзал Києва продовжує роботу

21:37 11.09.2022
Через обстріли окупантів очікуються затримки низки поїздів із Харкова, Сум і Полтави

Через обстріли окупантів очікуються затримки низки поїздів із Харкова, Сум і Полтави

17:28 02.09.2022
Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці"

Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці"

08:42 29.08.2022
Пасажирські поїзди на західному напрямку прямують із затримкою через сходження вантажних вагонів

Пасажирські поїзди на західному напрямку прямують із затримкою через сходження вантажних вагонів

19:24 28.08.2022
На сході Тернопільської області поїзд зійшов із рейок, низка пасажирських рейсів змінили маршрути

На сході Тернопільської області поїзд зійшов із рейок, низка пасажирських рейсів змінили маршрути

07:36 28.08.2022
Fitch підвищило рейтинг АТ "Укрзалізниця" до "СС" слідом за суверенним

Fitch підвищило рейтинг АТ "Укрзалізниця" до "СС" слідом за суверенним

13:21 27.08.2022
Побудовано дві нові ділянки залізниці на кордоні з Румунією - Камишин

Побудовано дві нові ділянки залізниці на кордоні з Румунією - Камишин

10:14 15.08.2022
"Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів через погоду

"Укрзалізниця" повідомила про затримку низки поїздів через погоду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула тіла ще 62 загиблих воїнів, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції

Музеї Києва, які постраждали від ракетного обстрілу, звертаються по допомогу у відновленні

ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації

Окупанти втратили за добу в Україні близько 240 військових, 10 артсистем та 17 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти атакували дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС у Вінницькій області

ОСТАННЄ

Росіяни змінили тактику ракетного терору – Кім

Україна повернула тіла ще 62 загиблих воїнів, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції

Сили оборони України продовжують звільняти окуповані РФ території на півдні країни - Гуменюк

На Миколаївщині збили ще одну російську ракету – Кім

НА ВІННИЧЧИНІ ТА В ПАВЛОГРАДІ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Остін проведе в Брюсселі 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України та зустрінеться з міністрами оборони країн НАТО

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Унаслідок ранкових обстрілів Запоріжжя один цивільний загинув, пошкоджено автосалон і трубопровід – К.Тимошенко

Сили української ППО збили російські ракети та дрони на Одещині, Хмельниччині та Київщині

Музеї Києва, які постраждали від ракетного обстрілу, звертаються по допомогу у відновленні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА