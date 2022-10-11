"Укрзалізниця" повідомляє про затримку руху 37 поїздів

"Укрзалізниця" у вівторок уранці повідомила про затримку руху 37 поїздів унаслідок російських ракетних обстрілів та завданих ними пошкоджень контактній мережі.

"До 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси - затримуються на час від 30 хвилин і більше", - наголошується в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

Згідно з ним 40 поїздів рухалися за розкладом.

Київська кільцева електричка також продовжує рух за графіком.

Компанія нагадала, що час затримки поїзда оперативно можна переглянути на сайті https://uz-vezemo.com, а також у розділі "онлайн-табло" у чатботах "Укрзалізниці" та в застосунку.

В УЗ також повідомили, що залізничні вокзали працюють у всій країні у звичайному режимі, а підземні переходи слугують укриттям для пасажирів.

Крім того, рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізовано, напругу в контактній мережі відновлено, наголошується в інформації компанії.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/3372