Унаслідок ранкових обстрілів Запоріжжя один цивільний загинув, пошкоджено автосалон і трубопровід – К.Тимошенко

Щонайменше один цивільний загинув унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, вчиненого російськими окупантами у вівторок уранці, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, уранці окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

"Найбільше ракет прилетіло в острів Хортиця, там руйнувань зазнали будівлі, вибиті шибки та пошкоджено дах, дві ракети прилетіли біля бази відпочинку "Металург". Частина прильотів прийшлася на лісосмугу. Одна ракета влучила в скелю на острові", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що безпосередньо в місті внаслідок обстрілу пошкоджено автосалон, за попередньою інформацією, один цивільний загинув, у сусідніх будинках ударною хвилею вибило шибки. В одному з районів пошкоджено трубопровід.

"Комунальні служби працюють над відновленням наслідків російської панічної атаки. Ми все одно переможемо, скільки б ракет у вас не було", - підсумував він.