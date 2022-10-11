Події

09:59 11.10.2022

Кількість загиблих унаслідок обстрілу житлового будинку в Запоріжжі в понеділок збільшилася до 5 – секретар міськради

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Кількість загиблих унаслідок обстрілу житлового будинку в Запоріжжі в понеділок збільшилася до 5 – секретар міськради

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом із комунальниками всю ніч розбирали завали багатоповерхового будинку в Запоріжжі, у який в понеділок влучила ракета російських окупантів, повідомив голова Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він зазначив, що під час розбору завалів вдалося виявити тіла ще трьох загиблих людей, у результаті чого загальна кількість громадян, які загинули внаслідок зазначеної ракетної атаки, зросла до п’яти.

"На місці також чергували працівники районної адміністрації, які надавали людям інформаційну допомогу, та волонтери з громадської організації "Белуга", які забезпечили мешканців будинку та співробітників ДСНС і комунальних служб харчуванням", - написав Куртєв у телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #запоріжжя #жертви #дснс

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