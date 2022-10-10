Даріо Срна закликав клуби-учасники Ліги чемпіонів з футболу допомогти Україні

Директор з футболу клубу Ахметова ініціює допомогу Україні всіма учасниками Ліги чемпіонів.

Директор з футболу "Шахтаря" (Донецьк) Даріо Срна закликав кожного із 31 учасника цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів підтримати Україну.

У своєму зверненні він запропонував футбольним клубам приєднатися до допомоги на платформі Saving Lives Humanitarian Center, послом якої він став у липні 2022 року.

"Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Тому я звернувся до європейських клубів і впевнений, багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною", - сказав Срна, повідомляє пресслужба клубу.

"Шахтар" завтра о 20.00 зіграє у Лізі чемпіонів із мадридським "Реалом".