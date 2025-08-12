Інтерфакс-Україна
08:54 12.08.2025

Глава комітету Ради Гетманцев закликає до діалогу з суспільством про "формулу миру"

Починати діалог з суспільством, вести предметну розмову з лідерами громадської думки про те, якою може бути "формула миру", прийнятна і прийнята українським суспільством, потрібно вже зараз вважає глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митно політики Данило Гетманцев.

"Завдання влади, народних депутатів, українських політиків і суспільних діячів – відповісти на запит суспільства про завершення війни, повернувшись з ілюзій в реальність. І, водночас, зберегти єдність і громадянський мир, що є ключовою умовою швидкої повоєнної відбудови нашої країни", – написав він у телеграм у вівторок.

Гетманцев наголосив, що такий внутрішньополітичний діалог важливий, як і зовнішньополітичний, який наразі активно відбувається напередодні анонсованої зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці.

"Ми маємо бути готові до важких, але вкрай потрібних рішень", – зазначив глава комітету.

На його думку, від спільної праці українців буде залежати те, наскільки успішними стануть подальші переговори, процес повернення країни до миру та її подальше майбутнє.

 

