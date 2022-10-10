У Києві пошкоджено 45 житлових будинків, 3 школи, дитсадок та 5 закладів охорони здоров'я

У результаті атаки російських окупантів у Києві отримали пошкодження різного ступеня 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури та ЖКГ, 3 школи, дитсадок і 5 закладів охорони здоров'я, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Сьогодні в результаті атаки російських варварів у Києві отримали пошкодження різного ступеня: житлові будинки — 45; об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5; заклади освіти — 6 (3 школи, 1 дитячий садок, 2 будівлі позашкільного виховання); заклади соціальної сфери — 2; заклади культури - 6; заклади охорони здоров'я - 5; адмінбудівлі - 2", - написав він у телеграм-каналі.