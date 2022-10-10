Більшість Львова досі без світла після обстрілів

Енергопостачання, включаючи вуличне освітлення та системи сповіщення, відсутнє наразі у більшій частині Львова, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Через ракетні обстріли більша частина міста досі залишається без електроенергії… Частина вуличного освітлення теж не працює, тому спробуйте потрапити додому до того, як стемніє. Подбайте, щоб удома був запас їжі та води", - написав він у телеграмі.

"Сповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У разі тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями", - додав Садовий.