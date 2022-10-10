Події

16:16 10.10.2022

Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

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Червоний Хрест призупинив роботу в Україні з міркувань безпеки

Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово призупинив свою роботу в Україні з міркувань безпеки, повідомляє Reuters із посиланням на представника МКЧХ.

"З міркувань безпеки наші команди сьогодні призупинили роботу", - сказав співрозмовник Reuters у відповіді електронною поштою.

Норвезька рада у справах біженців також заявила, що призупинила там свою діяльність із надання допомоги доти, доки вона не буде безпечною для її відновлення.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів РФ по різних містах України в понеділок уранці 10 людей загинули (п'ятеро з них у Києві) і близько 60 дістали поранень.

 

Теги: #reuters #червоний_хрест #мкчх

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